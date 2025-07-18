Çeşme Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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