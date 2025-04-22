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Çeşme Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, lastik bottaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 16'sı çocuk olan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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