Çeşme Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.