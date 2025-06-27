Çeşme Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 9'u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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