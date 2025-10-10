Haberler

Çeşme Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 2'si çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

