Çeşme Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik, bölgeye sevk edilen ekiplerle göçmenleri durdurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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