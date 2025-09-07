Çeşme Açıklarında 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekipleri ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.