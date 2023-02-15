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Çeşitli ülkelerden gelen yardımlar İstanbul'dan askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor

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Çeşitli ülkelerden gelen yardımlar İstanbul'dan askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ( Tsk ) ait askeri uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgesine ulaştırılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardım malzemelerinin sevki sürüyor.

Türkiye'ye yollanan çadır ve giysiler, TSK'ya ait askeri kargo uçaklarıyla deprem bölgesine naklediliyor.

Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerden kara yoluyla gönderilen 11 tır yardım, AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılacak.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Atatürk Havalimanı Kahramanmaraş TSK Güncel Haberler

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