Çeşitli ülkelerden akademisyen ve gazeteciler Nevşehir'i gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşitli ülkelerden akademisyen ve gazeteciler Nevşehir'i gezdi

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Çeşitli ülkelerden akademisyen ve gazeteciler Nevşehir'i gezdi

Niğde'de gerçekleştirilen 2. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'na katılan akademisyen ve gazeteciler, Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

NEVŞEHİR (AA) - Niğde'de gerçekleştirilen 2. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'na katılan akademisyen ve gazeteciler, Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi himayesinde, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ortaklığında Niğde'de düzenlenen 2. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'na Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ve Bangladeş'ten katılan akademisyen ve gazeteciler Nevşehir'e geldi.

Katılımcılar, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) ev sahipliğinde kentteki bazı tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Tarihi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'ni gezen heyete, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici de eşlik etti.

Konuklar, yetkililerden alanın tarihi niteliği ile ilgili bilgi aldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Türk Dünyası, Kayaşehir, Nevşehir, Niğde, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title