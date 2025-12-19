Adana'da 38 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da, 38 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Mehmet H, Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, çeşitli suçlardan dolayı aranmaktaydı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "çocuğu kasten öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "yaralama" suçlarından 38 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet H'yi (30) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.
Ekipler, firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, kendilerini görüp kaçan hükümlüyü kovalamaca sonucunda yakaladı.
Mehmet H, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.