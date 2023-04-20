'Cesi' isimli köpek depremden 73 gün sonra sahibine teslim edildi

MUĞLA - Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Samandağ'da sokakta kalan bir köpek Fethiye Havyan Barınağına getirildi. Kulağındaki küpeden sahibi tespit edilen ve adı 'Cesi' olan köpek Jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

11 ili etkileyen asrın felaketi sonrası depremde zarar gören hayvanların rehabilitesi amacıyla yapılan çalışmalarda, sahibi tespit edilemeyen ve sahibi bulunamayan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde batı illerinde bulunan hayvan barınaklarına gönderilmişti.

Muğla'ya gelen, sahibi belli olmayan ve sahipsiz hayvanlar Muğla Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ilçelerde bulunan barınaklara yerleştirilerek bakım ve rehabiliteleri sağlandı. Sahibi tespit edilemeyen hayvanlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Haski cinsi köpeğin üzerinde bulunan çipten yola çıkılarak isminin "Cesi" olduğu ve sahibinin Hatay ili Samandağ ilçesinde ikamet eden ve depremde evi zarar gören Mert Pala olduğu tespit edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personeli tarafından Hatay İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi personeli ile irtibata geçilerek Mert Pala isimli vatandaşla iletişim kuruldu.

Deprem sonrası koruma altına alınan 'Cesi'nin sahibi ile irtibat kurulması sonrası Fethiye İlçesinde barınakta bulunan "Ces" Hatay iline görevlendirilen Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından teslim alınarak Hatay iline götürüldü. Hatay İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi personeli ile birlikte sahibi Mert Pala'ya teslim edildi.

İki yavrusu bulunan 'Cesi' asrın felaketi olarak değerlendirilen deprem üzerinden 73 gün sonra Jandarma ekiplerinin koordinesi ile hem sahibine, hem de yavrularına kavuşturuldu.