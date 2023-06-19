İzmir'de derin dondurucuda bulunan cesetlerin kime ait olduğu DNA ile belirlenebilecek

ARANAN ŞÜPHELİ ERKEK ARKADAŞBayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan ve dün poşetler halinde otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilen Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile...

ARANAN ŞÜPHELİ ERKEK ARKADAŞ

Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan ve dün poşetler halinde otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilen Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri sürüyor. Cesetler parçalandığı için işlemlerin 2 ya da 3 gün kadar sürebileceği belirtildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelinin Gülkamar Hanimova'nın erkek arkadaşı, hayatını kaybeden Ruslan Kerimov'un da Laçin Geldiyazova'nın erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Tolga TAHÇI/İZMİR, -