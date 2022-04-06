Cesedi yakılan akademisyen Sözer'in davası; sanık suçlamayı kabul etmedi

AYDIN (DHA) - İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız (32) üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten" dedi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Aylin Sözer'in komşusu D.K. duruşmada tanık olarak dinlendi. Olay günü sanık Ayyıldız'ı evinin önünde gördüğünü, Ayyıldız'ın kapüşonunu kapatarak binaya girdiğini ve kendisinden şüphelendiğini söyledi. Bir süre sonra Sözer'in evinden çığlık sesi duyduğunu kaydeden tanık D.K. bir süre sonra binalarının önüne polis ekibi geldiğini kaydetti. Sözer'in evinden kara dumanlar çıktığını kaydeden D.K. akşam haberlerinde gösterilen kişinin olay günü gördüğü kişi olduğunu belirtti.

SANIK KENDİ AVUKATININ AZLEDİLMESİNİ İSTEDİ

"İDAM ETMEZSENİZ İNTİHAR EDECEĞİM"

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

İDDİANAMEDEN

Ayrıca bir diğer sanık Murat Delde hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız'a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel