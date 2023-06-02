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Cesedi Konya'da Yakılmış Halde Bulunan Turgay Gök, Ankara'da Toprağa Verildi

Cesedi Konya'da Yakılmış Halde Bulunan Turgay Gök, Ankara'da Toprağa Verildi

Güncel Haberler

Konya'da cesedi yanmış halde bulunan Turgay Gök Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Turgay Gök'ün cansız bedeni Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartaltepe Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Cesedi Konya'da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara'da toprağa verildi

ANKARA - Konya'da cesedi yanmış halde bulunan Turgay Gök Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Kulu'da Nazan Şahin ile birlikte yakılmış cesetleri yol kenarında bulunan Tunca Gök, için memleketi

Ankara'nın Bala ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Turgay Gök'ün cansız bedeni Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartaltepe Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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