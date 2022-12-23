Cesedi bulunamayan Iraklı Sally davasında sanığa müebbet hapis

ESKİŞEHİR'de, Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalayarak çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Amjed Mohsin Mohammed (28), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de, 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı. Sally'den haber alamayan ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, Sally'nin en son Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini, eve girdiğini ancak çıkmadığını tespit etti. Mohammed'in elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıktığı, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı da belirlendi. Sally'i öldürdüğü şüphesiyle aranan Mohammed, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı, hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.