CESEDE YORGAN VE DUBALI ÖNLEM

Antalya'da sokakta, üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cesedin üzeri yorganla örtülürken, etrafına ise iş yerlerine ait dubalar konuldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta görev yapan belediye temizlik görevlisi, üzeri yarı çıplak yerde hareketsiz yatan bir erkeği görünce durumu 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cesedin üzeri yorganla örtülürken, etrafı ise iş yerlerine ait dubalarla çevrildi. Cenaze, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin sokakta yaşadığı öğrenildi. İncelemeler sonrası bir polis memurunun ölen kişiye ait eşyaları poşete koyduğu görüldü.