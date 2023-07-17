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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşındı

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CERRAHPAŞA Tıp Fakültesinin taşınması ve Yeni Cerrahpaşa Projesi inşa süreci ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı.

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesinin taşınması ve Yeni Cerrahpaşa Projesi inşa süreci ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı. Prof. Dr. Aydın, "Geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştır." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Aydın Güncel Haberler

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