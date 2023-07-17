CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NİN BAZI BÖLÜMLERİ PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİNE TAŞINDI

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesinin taşınması ve Yeni Cerrahpaşa Projesi inşa süreci ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı.

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesinin taşınması ve Yeni Cerrahpaşa Projesi inşa süreci ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı. Prof. Dr. Aydın, "Geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştır." diye konuştu.