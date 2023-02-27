CERRAHPAŞA HAYVAN HASTANESİ ÖĞRENCİLERİ BİNALARINI İSTİYOR

SİLİVRİ'de 2019'da meydana gelen depremin ardından hasar gören binaları kapatılarak, konteynerlerde ders görmeye başlayan Cerrahpaşa, Hayvan Hastanesi öğrencileri, binalarının bir an önce yenilenmesini istedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi binası Silivri'de 2019'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından hasar gördü. Bunun üzerine bina tahliye edilirken konteynerlerde ders yapılmaya başlandı. Binalarının yenilenmesini bekleyen öğrenciler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlük binası önünde saat 13.00'te toplandı. Yaklaşık 200 kişilik grup adına öğrencilerden Hatem Ceyda Gürsel, basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Burada toplanmamızın sebebi üç yıldır süregelen ve çözülmeyen hatta bugün itibariyle eğitimimizi durma noktasına getiren mağduriyetlerimizi aktarmaktır. Eylül 2019'da yaşanan deprem sonrası fakülte binamız ve hastanemizin yapılan incelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Fakülte binası yıkılmış ancak hasarlı kararı verilmiş hastanede 26 Şubat 2023 tarihine kadar eğitim öğretim ve hizmete devam edilmiştir. Pandemi gerekçe gösterilerek yapımı söz verilen fakülte ve hastane binamızın temeli bile atılmamışken diğer fakültelerin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü destek verilmektedir dedi.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.