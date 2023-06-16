Cerrahpaşa'da polis memuru, çenesinden vurduğu kişi ilk celsede tahliye edildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin otoparkında araç park etme sebebiyle çıkan tartışmada Mehmet Akbulut'u çenesinden vurarak yaralayan polis memuru ilk celsede tahliye edildi. Duruşmanın ardından Akbulut, "Ceza alması için ölmem mi gerekiyordu" dedi.

Fatih'te Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nin otoparkında 12 Aralık 2022'de araç park etme sebebiyle tartıştığı Mehmet Akbulut'u çenesinden vurarak yaralayan polis memuru E.G.'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu müşteki sanık E.G. ile diğer müşteki sanıklar Mehmet Akbulut, Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat hazır bulundu. Duruşmada gizlilik ve yayın yasağı kararı olmamasına rağmen basın mensupları duruşmaya alınmadı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapıldığı öğrenilen duruşmada müşteki sanıklar ile bazı tanıklar savunmalarını yaptılar.

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık E.G.'yi kaçma şüphesinin bulunmaması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulayan heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Ceza alması için ölmem mi gerekiyordu"

Duruşmanın ardından adliye meydanında açıklama yapan Mehmet Akbulut, " Cerrahpaşa'da hastanenin önünde kısa bir tartışmadan dolayı polis memuru benim kafama direkt ateş etti. Kurşun buramdan girdi, buramdan çıktı. Bugün mahkemede de maalesef polis memuru serbest bırakıldı. Biz oraya bir hastamız vardı hastaneye götürdük, oraya gittiğimizde polis memuru otopark yüzünden aracımızı otoparktan çıkartmak için konuştu. Kısa bir tartışma oldu o an ve onun sonucunda beylik silahını çekip direkt yüzüme doğru ateş etti. Kurşun buramdan girip buramdan çıktı. 10- 15 gün hastanede kaldım bugün mahkeme oldu mahkemede ceza verilmesini beklerken maalesef serbest kaldı. O an korkmuş, silahla korkutmaya çalışmış beni öyle savunma yaptı ama direkt yüzüme doğrulttu ve bana ateş etti. Ben bunu kabul etmiyorum ceza alması için ölmem mi gerekiyordu? Tutuklanmasını istiyorum. Dolgu yaptırdım estetik oldum, ani dönme reflesklerinde lif gerilmelerim oluyor" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memuru olan E.G. ile Osman Akçiçek, Mehmet Akbulut ve Mehmet Akfırat 'müşteki- şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde izinde olan polis memuru müşteki şüpheli E.G.'nin, hastanede çalışan eşini almak için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki otoparka geldiği, aracını personel otoparkına park ettiği, bu sırada müşteki şüpheli Osman Akçiçek'in kullandığı ve içinde diğer müşteki şüpheliler Mehmet Akbulut ve Mehmet Akfırat' da bulunduğu aracın da personel otoparkına girdiği ve otoparka araç park etme sebebiyle taraflar arasında tartışma meydana geldiği aktarıldı.

İddianamede tartışma sırasında Mehmet Akfırat'ın E.G.'yi itip göğüs kısmına vurduğu, E.G.'nin belinden çıkardığı tabancayı Osman Akçiçek'e doğrultarak küfür ettiği, tabancanın namlusuna mermi sürdüğü, ardından Akfırat, Akbulut ve Akçiçek'in E.G.'ye 'sen bu hastanenin bekçisi misin, istediğim yere arabamı park ederim' şeklinde hakaret ve tehdit ettikleri, E.G.'nin ise bunun üzerine doldur boşalt yaptığı, bu sırada Akbulut'un E.G.'nin silah bulunan elini tutmaya çalıştığı kaydedildi.

Daha sonra E.G.'nin silahın kabzasıyla Akbulut'un baş kısmına 2 defa vurduğunun anlatıldığı iddianamede, sonrasında silah ile ateş ederek Akbulut'u sol çene hizası giriş sol kulak altı çıkış olacak şekilde yaraladığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli E.G.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs',,'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede çenesinden yaralanan müşteki şüpheli Mehmet Akbulut, diğer müşteki şüpheliler Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat hakkında ise 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. - İSTANBUL