CERRAHPAŞA'DA DEPREM RİSKİ OLMAYAN BİNALARDA AYAKTA HASTA KABULÜ BAŞLADI

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi'nde tüm branşlarda ayakta hasta poliklinikleri ve laboratuvar hizmetleri yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda tekrar başladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Bu süre içerisinde 113 birimi buradaki çelik konstrüksiyon birimlerin arasında sıkıştırarak bugün itibarıyla gelen hastaları kabul ediyoruz. Yarın sabah itibariyle da randevu sistemini açarak kısıtlı olarak kabul etmeye başlıyoruz. Mevcut kapasitesinin yüzde 70'ine bakabilecek düzeyde olacağını düşünüyorum. Ameliyatlarda bir sıkıntımız var, 33 ameliyathanemiz vardı, şu an 4 ameliyathanemiz var. Bu da ancak acil ameliyatlara yeter" dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 28 Şubat'tan itibaren prefabrik yapılara geçen acil ile çocuk hastalıkları klinikleri hariç tüm faaliyetlerini durdurulmuştu. Dekanlık, bugünden itibaren tüm branşlarda ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Mart Cumartesi günü Cerrahpaşa Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Koca'nın ziyareti sırasında nitelikli servislerin hizmet vermeye devam edeceği konusunda gerekli görüşmeler yapıldı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, bugün itibarıyla gelen hastaların kabul edildiğini, hastanenin mevcut kapasitesinin yüzde 70'ine bakabilecek düzeyde olduğunu açıkladı.

"MEVCUT KAPASİTENİN YÜZDE 70'NE BAKABİLECEK DÜZEYDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, ameliyathaneler, yatan hasta servisleri, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz ve kemik iliği nakil ünitesi gibi nitelikli servislerin hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta, monoblok içerisinde ayaktan hizmet veren 113 tane birimin tamamını kapatmıştık ve 120 bin metrekare alanı boşalttık. Şu an kullandığımız alan 70 bin metrekare. Polikliniklerimizin en az yarısı monobloktaydı. Yatan hasta hizmetleri durdu ancak çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları ana bilim dalında tüm hizmetler kesintisiz devam etti. Medikal Onkoloji de bu binadaydı, kesintisiz devam etti. Beyin cerrahi binası risksiz binaydı orası devam etti ama monoblokta 113 tane birimimiz kapatıldı. Biz bu süre içerisinde 113 tane birimi buradaki çelik konstrüksiyon birimlerin arasında sıkıştırarak bugün itibarıyla gelen hastaları kabul ediyoruz. Yarın sabah itibariyle da randevu sistemini açarak kısıtlı olarak kabul etmeye başlıyoruz. Mevcut kapasitesinin yüzde 70'ine bakabilecek düzeyde olacağını düşünüyorum. Ameliyatlarda bir sıkıntımız var, 33 tane ameliyathanemiz vardı, şu an 4 tane ameliyathanemiz var. Bu da ancak acil ameliyatlara yeter. Sayın Sağlık Bakanımız Cerrahpaşa Yerleşkesine geldi, mevcut durumla ilgili kendilerine bilgi verdik. Kendileri de yerleşkeyi gezdi. Şu an problemimize kısa sürede çözüm getireceklerini kendileri ifade etti. Yataklı tedavi hizmetlerimizle ilgili gelişme olacağını bekliyoruz. Polikiniklik hizmetleri bazı birimlerde durdurulmuştu ama bazı birimlerde zaten devam ediyordu. Oradaki 113 tane birim kapandığı için onları mevcut polikiniklerin içerisine yerleştirilmemiz gerekiyordu" dedi.

"YENİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİNİN BUGÜN İHALESİ YAPILACAK"

Prof. Dr. Sait Gönen, "Cerrahpaşa 2019 depreminden sonra riskli binaların hepsini yıkıp orada yeni Cerrahpaşa yerleşkesinin geleceği yeri hazırlamıştık. Orada A,B,C,D,E diye 5 kısım var. A bölgesinde arkeolojik kazılar yapılmıştı. Şimdi B,C,D,E'den oluşan 220 bin metrekare alanın geçtiğimiz hafta ihalesi yapıldı. Depremden önce ihaleye çıkmıştı zaten. Zannediyorum zeyilname verilmiş. Bugün 220 bin metrekare alanın ihalesi var. İhaleyi alan firma şartnamesinde teslim edildikten 10 gün sonra ihaleyi başlatıp 600 gün içinde ihalenin bitirilmesi şartname maddelerinden bir tanesi. Bugün itibarıyla ihalesi yapılacak. Biz burada 120 bin metrekare alanı boşalttık, 70 bin metrekare alanı kullanıyoruz. İkisinin toplamından daha büyük alanın ihalesi bugün yapılıyor. O zamana kadar bir yataklı tedavi ünitesine ihtiyacımız var çünkü 800 yatağı boşaltmış durumdayız. Acilen bir yataklı tedavi ünitesine ihtiyacımız varö dedi.