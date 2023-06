CERRAHPAŞA ARAŞTIRMA TASARIM VE SİMÜLASYON MERKEZİ AÇILDI

İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde, kısa adı CAST olan Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi'nin açılışı yapıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın "Bu noktadan sonra artık kendi araştırmacılarımız düşündükleri, tasarladıkları, uygulamak istedikleri yeni yöntemleri, cihazları bu bünye içerisinde, bu merkez içerisinde uygulama imkanı bulacaklar." dedi. Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakan Arslan ise, " Hayal eden, uygulayıcı hekimlerin, hizmet eden sağlık sektörünün kafasındaki hayal ettiği projeleri gerçekleştirme merkezi diyebiliriz. İlk kıvılcımlar buradan çıkacak. Çünkü bizim biyo yazıcı dediğimiz hücresel kültür düzeyinde yani bir organ değil belki ama her bir organ ya da özel doku hücre bazlı ve bunların tohumlarının atılacağı yerlerin başlangıcı olacak." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeler arasında yer alan "Tasarımdan Ürüne Kişiselleştirilmiş Tıp" projesi kapsamında Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa Cerrahpaşa yerleşkesinde biraraya gelen katılımcılar ve ilgili paydaşlar katıldı. Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi'nin açılışı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Talia Bali Aykan Amfisinde, Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın konuşma yaptı.onuşmanın ardından Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi'nin açılış töreni yapıldı. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın merkezde incelemelerde bulundu.

'HARVARD ÜNİVERSİTESİ İLE PROTOKOL İMZALANDIK"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 'Bugün Cerrahpaşa için önemli bir gün, Cerrahpaşa bildiğiniz gibi eğitimde, araştırmada ve hasta hizmetlerinde önemli bir noktada. Bugün de tasarım anlamında çok önemli bir noktaya adım atıyor. Bu noktadan sonra artık kendi araştırmacılarımız düşündükleri, tasarladıkları, uygulamak istedikleri yeni yöntemleri, cihazları bu bünye içerisinde, bu merkez içerisinde uygulama imkanı bulacaklar. Bu açıdan hepimiz için önemli bir aşamaya geçmiş oluyoruz. Üniversitemizin vizyonu ile uyumlu olarak çalışacak olan 'CAST'in sağlık alanında yapılacak araştırmalarla bilimsel çalışmalarla ve eğitim projeleriyle hem ülkemizde hem de dünyada öncü bir merkez olacağına yürekten inanıyorum. Özellikle 1 yıllık zaman zarfı içerisinde Harvard Üniversitesi'yle birlikte bir protokol imzalanmış olması, bunun zaten kısa zaman içerisinde aktif bir yere bir kıvılcıma ulaştığını bizlere göstermekte. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. İlhan Onaran'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projenin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygıyla selamlıyorum" dedi.

"HASTA TEDAVİSİ VE HİZMETİ ANLAMINDA YENİLİKÇİ BİR BASAMAK"

Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakan Arslan, ? Cerrahpaşa için çok önemli bir gün. Çok büyük bir adım attık. Kalkınma ajansının desteğiyle, onların verdiği bu yenilikçi çalışmalarla ilgili kamu ve özel sektöre verdiği müthiş destekle, biz Cerrahpaşa olarak buradan payımızı aldık. Burada şöyle bir farklı birşey var. İlk defa bir Tıp Fakültesi içerisinde kampüsü içerisinde 3 boyutlu baskılama hastaya özel, kişiye özel çeşitli yenilikçi aletlerden tutun çalışmaların yapabileceği projelerin ortaya konabileceği biyo baskının olduğu, aynı zamanda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik laboratuvarının da beraber olduğu hem eğitim anlamında hem de hasta tedavisi ve hizmeti anlamında oldukça yenilikçi bir şeyin basamağını, ilk ateşini burada yakmış olduk" dedi.

"HEKİMLERİN HAYAL ETTİĞİ PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRME MERKEZİ"

Prof. Dr. Hakan Arslan, 'Burada iki ana başlıkta bunu özetleyebiliriz. Bir tanesi yenilikçi her türlü sağlık sektöründe kullanacağımız hastaya özel ya da bilimsel çalışmalar bazında daha sonradan hasta üzerinde kullanılacak her türlü tasarım kişiye özgü ameliyatlarda zaten özellikle cerrahi branşlarda kullanacağımız kılavuzlar, ameliyat öncesi soft fairde, bilgisel tomografi ya da MR'da hastalıkların tanılarında daha ayrıntılı inceleme yapabileceğimiz, bir merkez burası. Hayal eden, uygulayıcı hekimlerin, hizmet eden sağlık sektörünün kafasındaki hayal ettiği projeleri gerçekleştirme merkezi diyebiliriz. İlk kıvılcımlar buradan çıkacak. Çünkü bizim biyo yazıcı dediğimiz hücresel kültür düzeyinde yani bir organ değil belki ama her bir organ ya da özel doku hücre bazlı ve bunların tohumlarının atılacağı yerlerin başlangıcı olacak. Burada edinilen bilgi, daha sonra ileride inşallah bu merkezlere benzer çok daha ileride uygulanabilecek tecrübeyi aktarabileceğimiz bir alan olacak.Bu çok önemli. Çünkü bu bilgi, deneyim, tecrübe olmadan daha yüksek kotada ileride tüm bir organın basımı gibi daha ileriki daha şu an için elde tutulması zor olan hayallerin gerçekleşeceği bir yer olacak. Onun için çok önemli" dedi.