Çernihivliler Bombalamalar Sırasında Yaşadıklarını Anlattı - Haberler

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Çernihivliler Bombalamalar Sırasında Yaşadıklarını Anlattı

DailyMotion.com - Güncel
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Çernihiv bölgesindeki evlerinin bodrum katlarında saklanan Ukraynalı köylüler haftalarca süren bombardımanını anlattı.

Çernihiv bölgesindeki evlerinin bodrum katlarında saklanan Ukraynalı köylüler haftalarca süren bombardımanını anlattı. Rusya'nın 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" adıyla başlattığı savaş devam ediyor. Ukraynalılar'ın güçlü direnişiyle karşı karşıya kalan Rusya'yı Batılı ülkeler de yaptırımlarla geri çekilmeye zorluyor

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