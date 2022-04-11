Çernihiv'de Yeni Saldırı

Görüntüler Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Çernihiv kentinden. Rus güçlerinin yoğun bir şekilde hedef aldığı kentlerden olan Çernihiv'de 6 Nisan'da yeni bir saldırı yaşandı. İşgal öncesinde nüfusu yaklaşık 285 bin olan kentteki binaların yarısından fazlası işgal sürecinde yerle bir oldu. Kentte kalanların birçoğu doğrudan saldırıların hedefi olanlar arasında

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