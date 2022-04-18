Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor - Haberler

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Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Ukrayna'nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.

Ukrayna'nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Acil Durumalar Servisi, patlayıcı uzmanlarının yoğun olarak Vinnytsia, Volyn, Poltava, Kirovohrad, Khmelnytsky bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Ukrayna vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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