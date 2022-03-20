Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus birliklerince atılan 91 bomba ele geçirildi.

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus birliklerince atılan 91 bomba ele geçirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin 24 farklı noktada yaptığı çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Rus bombardımanları nedeniyle kentte elektrik, doğalgaz ve su kesintileri olduğu aktarıldı. Savaşın başından bu yana bombardımanlar sonucu kentte toplamda 309 yangın çıktığı, yerleşim yerlerinin yıkılmasıyla 10'u çocuk 44 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi

Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi

Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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