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CERN, Ukrayna savaşından ötürü Rusya ve Belarus ile çalışmalarını sonlandırdı

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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CERN, Ukrayna savaşından ötürü Rusya ve Belarus ile çalışmalarını sonlandırdı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'ya saldıran Rusya ve saldırıları destekleyen Belarus ile birlikte çalışmama kararı aldı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'ya saldıran Rusya ve saldırıları destekleyen Belarus ile birlikte çalışmama kararı aldı.

CERN'den yapılan açıklamada dün gerçekleştirilen 208'inci Konsey toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve Belarus'un Rusya'ya destekleri kınanırken, bu saldırıların çok ciddi insani krize sebep olduğu bildirildi.

Açıklamada, Konseyin Rusya ve Belarus ile 2024'e kadar geçerli olan Uluslararası İşbirliği Anlaşmalarını sonlandırdığı duyurularak, "Mevcut durumun takibini sürdüren Konsey, Ukrayna'daki gelişmeler ışığında daha başka kararlar almaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

CERN'in ülkelerle 5 yıl süreliğine imzaladığı Uluslararası İşbirliği Anlaşmaları, taraflardan biri anlaşmanın feshedildiğine dair yazılı ihbar göndermedikçe otomatik yenileniyor.

Belarus ile CERN arasındaki anlaşmanın Haziran 2024, Rusya ile anlaşmanın ise Aralık 2024'te dolması öngörülüyordu.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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