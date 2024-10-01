Üye Girişi
Haberler

CERN 70. Yılını Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümü törenle kutlandı. Törene Türkiye'yi temsilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı. CERN Genel Direktörü Fabiola Gianotti, kuruluşa duyulan gururu ve uluslararası işbirliklerini vurguladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

CERN'de düzenlenen törende, CERN Genel Direktörü Fabiola Gianotti, çok sayıda ülkeden liderler ile kuruluşlardan yüksek düzey yöneticiler katıldı.

Törene, Türkiye'yi temsilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı.

Aile fotoğrafı çekilmesiyle başlatan program, katılımcıların yaptığı konuşmalarla devam etti.

CERN Genel Direktörü Gianotti, burada yaptığı konuşmada, üye ülkelerin ve diğer kuruluşların temsilcilerini böyle özel bir günde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gianotti, "CERN, Avrupa ve küresel ortakları için büyük bir başarıdır. Kurucularımız, CERN'in 70 yıllık ömrü boyunca neler başardığını görmekten büyük gurur duyacaktır. Bu kurucuları motive eden özlemler ve değerler bugün de kuruluşumuzda sağlam bir şekilde yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Törene katılan ülkelerin liderleri de konuşmalar yaparak CERN'in rolüne ve ülkelerinin bu kurumla olan işbirliklerine değindi.

CERN'de araştırmacı olarak görev yapan gençler de hedeflerine ilişkin konuşmalar yaptı.

Öte yandan CERN'den yapılan yazılı açıklamada, 70'inci yılını kutlayan kuruluşun, yüksek enerji fiziği için dünyanın önde gelen laboratuvarı olduğu bildirildi.

Açıklamada, CERN'in ileri teknolojilerin geliştirildiği bir merkez olduğu da hatırlatılarak, "CERN, eğitim ve öğretim için bir platformdur ve sınırlar ötesi işbirliğinin mükemmel bir örneğidir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Alparslan Bayraktar Etkinlikler Teknoloji Türkiye Cenevre İsviçre Eğitim Enerji Güncel Dünya Tören

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

İşte Meclis'e damga vuran görüntüye Özel'in yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilimli Belediyespor Taşköprü Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çilimli Belediyespor Taşköprü Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çilimli Tarsus İdman Yurdu Anamur Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tarsus İdman Yurdu Anamur Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geredespor Suluova Sebat Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Geredespor Suluova Sebat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geredespor Suluova Kumluca Belediye Spor Eskişehirspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kumluca Belediye Spor Eskişehirspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi k Mezitli 33 Spor Homurlu 1951 Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Mezitli 33 Spor Homurlu 1951 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mezitli 33 Ereğlispor Ömeranlı SK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ereğlispor Ömeranlı SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ereğlispor Ömeranlı SK maçı kaç Bartınspor Eflani Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bartınspor Eflani Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bartınspor Eflani Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mana Akşehir Spor Osmanlı 1453 Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Akşehir Spor Osmanlı 1453 Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ak 2 Eylül Spor Keçiborlu Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi 2 Eylül Spor Keçiborlu Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Ey Keçiören Belediyesi Bağlum Sorgun Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Keçiören Belediyesi Bağlum Sorgun Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta,
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });