CerModern, İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

CerModern, kuruluşunun 15. yılında, ilk sürdürülebilirlik raporunu kamuoyuyla paylaştı.

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, bir mühendislik firması işbirliğiyle hazırlanan CerModern 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sanatın bugün yalnızca bir estetik deneyim olmadığını, toplumsal değişimin güçlü bir aracı niteliği taşıdığını belirten Tümer, "Sürdürülebilirlik yaklaşımını sergi tasarımından günlük faaliyetlere kadar tüm çalışmalarımıza entegre ediyoruz. Kaynakları doğru kullanmak, toplumsal kapsayıcılığı artırmak ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak artık temel sorumluluğumuz. Bu rapor, bu sorumluluğu şeffaf biçimde ortaya koyduğumuz güçlü bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Tümer, CerModern'in sürdürülebilirlik vizyonuna uygun şekilde önemli bir adım daha atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışın yalnızca kurum içinde değil, kültür-sanat ekosisteminde de yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Nisan 2026'da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 'Sanatta Sürdürülebilirlik ve Sanatın Yeni Çağı Zirvesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu zirve, sanat profesyonellerinden akademisyenlere, yaratıcı endüstrilerden politika belirleyicilere kadar geniş bir kitleyi bir araya getirerek ülkemizde bu alanda yeni bir farkındalık ve ortak akıl oluşturmayı amaçlıyor. CerModern olarak sürdürülebilirlikte yalnızca rapor yayımlayan değil, bu dönüşümün öncülüğünü üstlenen bir kurum olmaya devam edeceğiz."