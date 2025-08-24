Çermik'te Kız İsteme Yolunda Kaza: 8 Yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Kömürcüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çüngüş ilçesinden kırsal Kömürcüler Mahallesi'ne kız istemeye gidenlerin içinde olduğu A.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
