Çermik'te kış ve yılbaşı tedbirleri toplantısı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kış ve yılbaşı tedbirleri kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Adem Karataş başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları ve yılbaşı sürecinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksama yaşanmaması ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.