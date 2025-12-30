Haberler

Çermik'te kış ve yılbaşı tedbirleri toplantısı

Güncelleme:
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kış ve yılbaşı sürecinde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanacak aksaklıklar için alınacak önlemler ele alındı.

Kaymakam Adem Karataş başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları ve yılbaşı sürecinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksama yaşanmaması ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
500

