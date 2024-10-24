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Çermik Kale Barajı'nda Fiziki Gerçekleşme Yüzde 91

Çermik Kale Barajı'nda Fiziki Gerçekleşme Yüzde 91
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Diyarbakır'da 139 bin 420 dekar tarım arazisini sulayacak olan Çermik Kale Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 91'e ulaştı. Barajın tamamlanmasıyla tarımsal faaliyetler artacak, milli ekonomiye yıllık 1.185 milyon lira katkı sağlanacak ve istihdam yaratılacak.

Diyarbakır'da 139 bin 420 dekar tarım arazisini sulayacak Çermik Kale Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 91'e ulaştı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak ve sürdürülebilir su yönetimi için çalışmalar yürütülüyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların devam ettiği Çermik Kale Barajı'nın hayata geçirilmesiyle 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanacağını, milli ekonomiye yılda 1 milyar 185 milyon lira katkı ve 13 bin 942 kişiye ek istihdamın sağlanacağını belirtti.

Barajın 77 metre yüksekliğe ve 183,49 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olduğunu belirten Balta, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan barajın tamamlanmasıyla Çermik Ovası'nın sulanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Balta, şunları kaydetti:

"Çermik Kale Barajı'nın 1,07 milyon metreküp hacimli gövde dolgusunun tamamı, su alma tüneli, baraj gövdesi, vana odası ve ön yüz beton kaplama imalatları tamamlanmıştır. Sağ ve sol sahil memba yamaç kaplama beton imalatları ve enjeksiyon imalatları devam etmekte olup fiziki gerçekleşme yüzde 91'dir."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel

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