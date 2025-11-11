Haberler

Çerkezköy ve Çorlu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çerkezköy ve Çorlu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, su birikintileri ve trafik yoğunluğuna neden oldu. Çerkezköy'de tıkanan rögarlar için Belediye Zabıta Ekipleri müdahale ederken, TESKİ ekipleri Çorlu'da su tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

ÇERKEZKÖY'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı araçlar da yolda kaldı. Mehmet Hikmet Uğraş Caddesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, metrelerce araç kuyruğu oluştu. Tıkanan rögarları ise Çerkezköy Belediyesi Zabıta Ekipleri açmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

ÇORLU'DA YAĞIŞ

Çorlu ilçesinde de sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, su taşkını yaşanan noktalarda kanal temizleme ve tahliye çalışmaları yaptı.

Onur KAYA - Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU - ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
