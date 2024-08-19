Çerkezköy'deki Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir plastik madde üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik madde üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.
Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.
Yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi alındı.
Olay yerine yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.