Çerkezköy'deki Kozmetik Fabrikasında Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.