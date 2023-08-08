Çerkezköy'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın, 20 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, fabrikada hasar tespit çalışmaları başladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Dün, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmişti.

Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 20 saatlik çalışma sonrası tamamen söndürüldü.

Yangının ardından fabrikada hasar tespit çalışması başladı.