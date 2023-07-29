Çerkezköy'de Yol Verme Tartışması Trafiği Tehlikeye Soktu

Çerkezköy'de yaşanan yol verme tartışmasında inatlaşan kamyon sürücüleri trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çerkezköy'de yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan kamyon sürücüleri trafiği tehlikeye soktu. Yaşanan o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün TEM Otoyolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Çerkezköy istikametine giden kamyon sürücüleri yol verme tartışmasına girdi. Birbirleriyle inatlaşan sürücüler araçları birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye soktu. Bir süre inatlaşarak devam eden kamyon sürücüleri daha sonra yola devam etti. Yaşanan o tehlikeli anlar ise o yönde seyir halinde olan başka bir araç içerisindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - TEKİRDAĞ