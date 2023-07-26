Çerkezköy'de Yasa Dışı Kumar Operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletmede yapılan operasyonda yasa dışı kumar oynayanlar yakalandı. İşletme sahibine idari işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir işletmede yapılan operasyonda yasa dışı kumar oynayanlar yakalandı. İşletme sahibine idari işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde daha önce belirlenmiş adreste yapılan operasyonda kumar oynandığı tespit edildi. İşletme içerisinde yapılan aramada kumar oynayan şahıslar görülürken, operasyonda 106 adet iskambil kağıdı ve bin 150 TL ele geçirildi. İşletme sahibi H.S. isimli şahıs hakkında idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ