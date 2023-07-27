Çerkezköy'de Yangında 4 Çocuk Dumandan Etkilendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde çıkan yangında 1'i bebek 4 çocuk dumandan etkilendi. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Küme Evler mevkiinde bulunan gecekondu bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderken dumandan etkilenenlerin olduğu bilgisi sağlık ekiplerini de harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerinde giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, 112 acil sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 20 günlük bebek ve 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Mahallede polis güvenlik önlemi alırken TREDAŞ ekipleri de bölgeye gelerek olumsuz herhangi bir duruma karşı eve giden elektriği kesti. Ayrıca yangının ilk çıkışında alevlere müdahale eden vatandaşlara da ayran ikram edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ayrıca yanan ev dron ile de havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına boğulan Ayşe Sevgili, "Bir göz mutfağı var. 4 tanede çocuğu var. Evi yandı kül oldu. Ben kiraya çıktım kızımı oraya koydum. Kül oldu evi ne yapacağız sokakta kaldık. Ev yandı bitti bize yardım edin bir yol gösterin. Hiçbir şey kalmadı" dedi. - TEKİRDAĞ