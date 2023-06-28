Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 23 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.C, V.B. ve Ö.K. gözaltına alındı.