Üye Girişi
Haberler
Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 23 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.C, V.B. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 23 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.C, V.B. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title