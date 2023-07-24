Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu
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Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 20 gram eroin ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Kızılpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiklerini 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 20 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ü. ve Ş.T'ni jandarmadaki işlemleri sürüyor.
-Tekirdağ'da 25 elektronik sigara ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde 25 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde D.T'nin otomobilinde arama yaptı.
Aramada, 25 elektronik sigara ele geçirildi.
Araç sahibi gözaltına alındı.