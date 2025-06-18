Çerkezköy'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde devriye gezen polis, şüpheli M.G.'yi durdurdu. Şüpheli, 31 gram sentetik uyuşturucuyu atmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Üründül Sokak'ta devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.G.'yi durdurdu.
Polisi gören şüpheli, yanında bulunan 31 gram sentetik uyuşturucuyu yol kenarındaki otluk alana attı.
Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel