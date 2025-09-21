Haberler

Çerkezköy'de Trafikte Tartışma: Sürücü Havaya Ateş Açtı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sırasında bir sürücü aracından havaya ateş açtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafikte çıkan tartışmada aracından havaya ateş açan sürücü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Çağlayan Sokak'ta iki grup arasında trafikte çıkan tartışma sırasında 59 UC 959 plakalı araçtan havaya ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Aracın sürücüsü Y.O. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araçta ve olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kovan ile tabanca ele geçirildi.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Y.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
