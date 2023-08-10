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Çerkezköy'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Panelvan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 düzensiz göçmen ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.B. idaresindeki 34 US 3658 panelvan, gişeler mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 3 düzensiz göçmen ile sürücü E.B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

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