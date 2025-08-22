Çerkezköy'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çerkezköy'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

T.İ. idaresindeki 59 AES 034 plakalı otomobil Öztrak Caddesi üzerinde T.A. yönetimindeki 59 ALD 901 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada T.A. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Messi'nin korumasının yıllık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamıyor

3 yıldır Messi'nin yanında gezerek servet kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.