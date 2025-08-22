Çerkezköy'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
T.İ. idaresindeki 59 AES 034 plakalı otomobil Öztrak Caddesi üzerinde T.A. yönetimindeki 59 ALD 901 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada T.A. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel