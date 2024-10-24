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Çerkezköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çerkezköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 17 yaşındaki Y.G. hayatını kaybederken, sürücü M.A.A. ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

M.A.A. yönetimindeki 61 AGB 521 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Y.G'nin (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü M.A.A ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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