Çerkezköy'de Taksiyi Gasbeden İki Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gasbettikleri taksiyle kaza yapan iki zanlı tutuklandı.

U.A. ve B.K, ilçede taksicilik yapan G.Ç'nin aracına bindi.

Bir süre ilerleyen şüpheliler, sürücüyü darbedip taksisini gasbetti.

Zanlılar, Ergün Sokak'ta taksiyle refüje çıkarak kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

U.A. ve B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.