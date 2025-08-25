Çerkezköy'de Taksiyi Gasbeden İki Zanlı Tutuklandı

Çerkezköy'de Taksiyi Gasbeden İki Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, taksicilik yapan G.Ç'yi darbedip taksisini gasp eden U.A. ve B.K, kaza sonrası yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gasbettikleri taksiyle kaza yapan iki zanlı tutuklandı.

U.A. ve B.K, ilçede taksicilik yapan G.Ç'nin aracına bindi.

Bir süre ilerleyen şüpheliler, sürücüyü darbedip taksisini gasbetti.

Zanlılar, Ergün Sokak'ta taksiyle refüje çıkarak kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

U.A. ve B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not ses getirdi

Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.