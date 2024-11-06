Çerkezköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan G.Ç. (33) hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kümeevler mevkisinde bekleyen G.Ç. (33) caddeden geçen şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı G.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.