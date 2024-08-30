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Çerkezköy'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada, A.M. ile Y.S. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Y.S, pompalı tüfekle A.M'ye ateş etti ve A.M. olay yerinde hayatını kaybetti. Y.S ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocameşe Mesire Alanı'nda, A.M. (19) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.S. (18) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.S, pompalı tüfekle A.M'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Y.S, ilçe merkezinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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