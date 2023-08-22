Çerkezköy'de silahla oynayan çocuk ağır yaralandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oynadığı silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oynadığı silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Üstün Sokak'taki evlerinde babasına ait ruhsatsız tabancayla oynayan 9 yaşındaki F.C.Ö. silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan F.C.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel