Çerkezköy'de silahla oynayan çocuk ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oynadığı silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oynadığı silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Üstün Sokak'taki evlerinde babasına ait ruhsatsız tabancayla oynayan 9 yaşındaki F.C.Ö. silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan F.C.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.