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Çerkezköy'de Restoran Sahibinin Bıçaklanması: 1 Tutuklama

Çerkezköy'de Restoran Sahibinin Bıçaklanması: 1 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir restoran sahibinin bıçaklanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Olay, restoranda yüksek sesle konuşan bir müşteri ile işletme sahibinin tartışması sonucunda gerçekleşti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde restoran sahibinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinden 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, restoranda müşteri olarak bulunan A.S'nin yüksek sesle konuşması üzerine işletme sahibi T.T'nin uyarısı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. T.T'yi bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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